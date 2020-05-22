全球新冠肺炎確診逾510萬例 染疫不治破33萬

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（法新社巴黎22日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間22日11時（台灣22日晚間7時），全球至少33萬2870人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例逾510萬9290例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有191萬3300人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測嚴重病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計9萬4729人病故，累計確診數達157萬7758例，至少29萬8418人康復。

英國的死亡人數在全球僅次於美國，境內累計3萬6042人病故，確診達25萬908例。

其他疫情重災區還包括義大利（3萬2486死，22萬8006例確診）、法國（2萬8215死，18萬1826例確診）、西班牙（2萬7940死，23萬3037例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬2971例確診。

從區域來看，歐洲累計確診197萬4501例，17萬1011死；美國和加拿大累計確診165萬9082例，10萬979死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診64萬5545例，3萬5822死。

亞洲累計確診40萬3480例，1萬3264死；中東地區累計確診31萬8246例，8570死；非洲累計確診10萬2例，3095死；大洋洲累計確診8440例，129死。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳政一）

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