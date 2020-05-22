川普支持者出任海軍部長 美國參議院通過任命案

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓21日電） 美國參議院今天批准新任海軍部長布瑞斯威特的任命案。他是總統川普的死忠支持者，成為美國海軍近半年內的第4位領導人後，將設法解決海軍在疫情期間士氣飽受打擊的問題。

布瑞斯威特（Kenneth Braithwaite）為退役海軍少將，目前擔任美國駐挪威大使。他於1984年畢業於美國海軍軍官學校，曾就讀飛行學校，並在太平洋及印度洋參與反潛作戰飛行任務，後來轉至公共事務領域。

布瑞斯威特曾在海軍擔任發言人等多個職務，後於1993年離開海軍，進入民間部門服務。他於2016年曾參與川普在賓州的競選活動，並在川普當選總統後列入國防部的交接團隊。

他曾於1997至2000年為前賓州共和黨聯邦參議員史派克特（Arlen Specter）工作，並且曾為醫院及醫療保健產業擔任說客。

布瑞斯威特本月初在他的任命聽證會上強調，他與當前政府關係良好。他將是美國海軍近半年內的第4位領導人，在他之前已換掉1名海軍部長及2名代理部長。

布瑞斯威特說：「我承認有許多挑戰，但我已做好準備。我很難過得指出，海軍部因為諸多原因陷入困境，但主因是領導失敗。」

美國海軍近期因為核子動力航空母艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）上的嚴重2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情陷入動蕩。

羅斯福號原本的艦長克勞齊（Brett Crozier）由於逾越指揮鏈，使得艦上疫情消息外傳，於4月初遭到時任海軍部代理部長莫德里（Thomas Modly）解職。

莫德里在對羅斯福號官兵發表演說時，怒氣衝衝指控克勞齊「背叛」，引發各界抨擊，於數日後自行請辭。

© 2020 AFP