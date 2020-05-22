川普自稱有戴口罩 但不想被拍到

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（法新社美國伊普西蘭蒂市21日電） 美國總統川普今天參觀福特的工廠，爆料自己有戴口罩，只是不想讓媒體捕捉到畫面。

川普（Donald Trump）在參觀位於密西根州伊普西蘭蒂市（Ypsilanti）的福特（Ford）汽車工廠時，拿起一個口罩，並說稍早他有戴口罩。這家工廠現在改生產呼吸器、口罩和其他醫療設備，以對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

他在造訪工廠時告訴記者和攝影師：「我之前有戴口罩，我在後面有戴一個，但我不想讓媒體看到。」

在福特工廠內，幾乎每個人都有戴口罩，以符合公司政策和政府關於防範這個具高度傳染力病毒的建議。

汽車業巨擘福特在聲明中表示，董事長福特（Bill Ford）「在總統抵達時，鼓勵他戴上口罩，他私下參觀3輛福特GT跑車（Ford GT）時都戴着口罩。總統之後在參觀其他地方時摘下口罩。」

川普致力讓美國人將2019冠狀病毒疾病拋在腦後，並努力重啟正在衰退的經濟，他從未在公開場合戴口罩。他先前說，他不認為戴上口罩的樣子符合他對自己身為世界領袖的認知。

但今天川普卻說，口罩「非常棒，它看起來很好。」

© 2020 AFP