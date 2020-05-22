擬召開G7實體峰會 川普：主要在白宮舉行

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（法新社華盛頓21日電） 美國總統川普今天證實，計畫召開7大工業國集團（G7）領袖實體峰會，可能「主要」在白宮舉行。

川普告訴記者：「看來G7峰會即將登場。」

他又說，G7領袖實體峰會「主要在白宮」舉行，也「可能有部分在大衛營」。馬里蘭州的大衛營（Camp David）是美國總統專屬度假地點。

川普20日首次表示，希望恢復召開原本宣布取消的G7峰會。他呼籲英國、加拿大、法國、德國、義大利與日本的領導人飛至美國親自與會。

G7峰會原預定今年6月在大衛營舉行，因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延全球，導致航空旅行陷入大規模停擺，並使得許多國家實施全面封城，相關計畫調整為召開視訊會議。

白宮表示，當全球經濟由封鎖逐漸恢復開放之際，如今把這項大型外交會議重新排入日程，可視為「實力的展現」。

7大先進工業國集團每年召開會議，磋商國際經濟合作。時值7國致力於修復疫情造成的損害之際，他們的經濟指導方針更加重要。

對於川普主張舉行G7實體峰會，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）是最新一位審慎積極響應的高層領導人。他的發言人表示，「若情況允許」，米歇爾將會出席。

美國是遭受疫情肆虐最嚴重的國家，總計超過150萬人染疫，逾9萬3000人因而身故。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP