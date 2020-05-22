杜魯道稱 中國不了解加拿大獨立司法制度意義

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（法新社渥太華21日電） 加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天指出，北京將一名中國企業主管在溫哥華被捕一事，與2名加拿大人在中國遭拘留連結在一起，顯然並不了解獨立司法制度的意義。

2018年12月，加拿大應美國要求，在溫哥華逮捕華為技術公司主管孟晚舟，9天後，中國即拘留加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）。

杜魯道表示：「事情才剛開始，我們就見到中國官員將這兩件事連結在一起。」

「加拿大擁有一套獨立的司法系統，不受政治人物干預或藐視。」

他說：「中國行事作風相當不同，似乎對此並不了解。」他還表示，將兩件事連結在一起「令人苦惱」，但誓言將持續施壓，要中方釋放這2名加拿大人。

法新社報導，逮捕事件讓中加指控「任意拘留」和人質外交，加上貿易制裁和暫停使節互訪等，導致兩國關係陷入有史以來最大危機。

康明凱和史佩弗因涉間諜活動而遭拘留，並不得聘用律師。

孟晚舟獲保後一直生活在溫哥華的宅邸中，仍為引渡問題進行法律攻防。

美國指稱華為違反美國對伊朗制裁措施，正試圖將孟晚舟引渡至美國受審。

稍早，中國駐加拿大大使叢培武告訴加拿大「環球新聞」（Global News）：「稱職的中國當局根據法律，正在處理（康明凱和史佩弗）這些案子。」

接着，他把焦點轉向孟晚舟說，她的案子是「我們兩國關係最大議題」，再度要求將她「平順安全地」送回中國。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP