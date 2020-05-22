研究：網路兒童性剝削圖像來源 菲律賓居全球之首

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社馬尼拉22日電） 慈善組織英國國際正義使命團公布報告指出，菲律賓已成為全球已知最大的網路兒童性剝削圖像來源國，當地的長期貧窮助長對兒童的侵害。

根據國際正義使命團（International Justice Mission, IJM）長達7年的調查，幾乎所有虐童案都是由受害兒童的雙親與親戚所造成。

報告指出，由於英語流利與網路覆蓋率高，這個前美國殖民地成為兒童色情的「全球熱點」。

根據從執法部門搜集的資料所完成的這項研究發現，自2014至2017年，菲律賓境內用來架設兒童色情網站的網址，比例增加了3倍。

IJM菲律賓主管伊挪森席歐（Samson Inocencio）表示：「目前有很多需要救援的孩子，但救援得從及時偵查與大力舉發開始。」

研究報告指出，國際正義使命團發現的受害者中，有些已被荼毒多年，而且年紀最小的不滿一歲。

回應國際正義使命團的調查，菲律賓司法部次長維亞（Emmeline Villar）發表聲明說：「要遏止像菲律賓這樣的來源國與需求國有罪不罰的情況，全球必須採取一致行動。」

聯合國兒童基金會（United Nations Children's Fund, UNICEF）今年2月間曾指出，菲律賓是全球兒童性虐圖像的主要來源國之一，單單2108年，交換和交易的菲律賓兒童「性圖」即高達60萬張。

總部在首都馬尼拉的兒童權利組織菲律賓兒童保護網（Child Rights Network Philippines）上個月警告，菲律賓因疫情封城，導致線上分享與販售的兒童性虐圖像增加。（譯稿：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP