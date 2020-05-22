美黑人慢跑男遭白人槍殺 警逮第3嫌

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（法新社華盛頓22日電） 美國喬治亞州一名手無寸鐵的非裔男子慢跑時遭人開槍擊斃，全美民眾群情激憤。調查人員繼逮捕一對白人父子主嫌後，今天以涉犯殺人等罪逮捕拍下槍擊過程的涉案男子。

喬治亞州調查局（Georgia Bureau of Investigation）說，50歲的布萊恩（William Bryan Jr）被控在2月亞伯里（Ahmaud Arbery）槍擊案里涉犯謀殺重罪與企圖非法監禁。

25歲的亞伯里是2月23日趁着艷陽天，在布朗斯威克鎮（Brunswick）住宅區慢跑時遇害。

但直到兩周前，調查人員才逮捕涉案兩名白人男性主嫌，分別是64歲的退休警官葛瑞格里．馬麥可（Gregory McMichael）與他34歲的兒子崔維斯．馬麥可（Travis McMichael），當時距離槍擊案已經超過兩個多月。

而他們落網的兩天前，布萊恩所拍下的亞伯里遭槍擊畫面流出，在美國引起軒然大波；社運人士氣憤地說，亞伯里之死凸顯美國根深蒂固的種族主義。

偵辦此案的頭兩名檢察官以自己曾與主嫌老馬麥可有利害關係聲請迴避，不過，第2名法官是在承辦的數周後才提出。

老馬麥可先前長年在地方檢察官辦公室擔任警探。被害人家屬始終質疑辦案人員不在第一時間抓人、檢警官官相護。

喬治亞州檢察長卡爾（Chris Carr）已請求由聯邦層級的司法部派員調查本案偵辦過程是否涉及不法與瀆職。

© 2020 AFP