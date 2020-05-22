聯合國法庭：盧安達大屠殺主嫌之一比齊馬納已逝

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（法新社海牙22日電） 聯合國（UN）特別法庭今天宣布，根據找到的遺骸，1994年盧安達大屠殺頭號嫌犯之一比齊馬納（Augustin Bizimana）證實已死亡，且過世已20年。他被控犯下種族滅絕等13項罪名。

聯合國「國際刑事法庭機制」（Mechanism for International Criminal Tribunals，MICT）發布聲明指出，根據在剛果的黑角（Pointe-Noire）一處墓地找到的遺骸進行最後身分確認，據信比齊馬納（Augustin Bizimana）已於2000年8月左右死亡。

1994年盧安達大屠殺期間，胡圖族（Hutu）極端分子發動為期100多天的暴力殺戮，造成約80萬人死亡，死者以圖西族（Tutsi）佔多數，但也包括溫和派胡圖族人。

聯合國的「盧安達國際刑事法庭」（International Criminal Tribunal for Rwanda）1998年以種族滅絕、謀殺、性侵和虐待等13項罪名，起訴曾任盧安達國防部長的比齊馬納。他被控謀殺對象包括盧安達前總理烏維林吉伊馬納（Agathe Uwilingiyimana）和10名比利時籍聯合國維和人員。

總部位於坦尚尼亞阿魯沙（Arusha）的盧安達國際刑事法庭已於2015年正式關閉，職務轉交「國際刑事法庭機制」。

6天前屬於最後一批據信仍在逃盧安達大屠殺嫌犯的卡布加（Felicien Kabuga）才在法國巴黎被捕，結束1/4世紀的逃亡生涯。盧安達國際刑事法庭1997年以種族滅絕等7項罪名將他起訴。（譯者：楊昭彥/核稿：張正芊）

© 2020 AFP