視中國為美最大威脅 雷克里夫獲美參院准任情報頭子

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（法新社華盛頓21日電） 美國聯邦參議院今天表決以49票贊成、44票反對，批准聯邦眾議員雷克里夫（John Ratcliffe）出任國家情報總監（DNI）。

前任國家情報總監柯茨（Dan Coats）當年獲85票贊成、12票反對過關，但他最後因與川普關係不睦而在去年7月黯然辭職。

雷克里夫在柯茨去職後旋即獲川普提名接任，但因民主黨猛烈批評他的資格、共和黨要角的態度又不積極，最後退出提名。

川普轉而任命反恐專家馬奎爾（Joseph Maguire）為代理總監，但2月20日又將馬奎爾解職，因為川普不滿一名高階情報官員在閉門簡報中告訴國會議員，俄羅斯會再度介入今年11月的總統大選並暗助川普連任。

川普接着任命他的另一名忠實盟友、駐德國大使格瑞尼爾（Richard Grenell）代理國家情報總監，但格瑞尼爾並無情報相關經驗，這項任命被視為具有高度政治性。

格瑞尼爾逼走多名被認為對川普不忠的情報官員，並在未應國會要求應事先告知下，宣布整頓組織。他也拒絕赴國會說明，且對國會高層的情報簡報會也已縮減，導致議員指控川普政府不尊重國會。

因此當雷克里夫2月28日再度獲得川普提名出任國家情報總監，共和黨籍參議員這次選擇相挺，覺得較能跟他合作。

本周稍早剛獲點名擔任參議院情報委員會代理主席的盧比歐（Marco Rubio）表示，樂見雷克里夫人事案過關。

雷克里夫在5日情報委員會人事案聽證會上承諾會頂住壓力說真話，並說他的情報報告不會只說川普想聽的內容。他還認為中國是美國最大威脅，一心要取代美國成為世界超級強權。

© 2020 AFP