超級氣旋安芬造成95人死亡 印度孟加拉展開清理工作

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（法新社孟加拉薩德基拉21日電） 印度和孟加拉遭遇1999年來最強的氣旋安芬（Amphan）侵襲，所到之處，均留下滿目瘡痍的景象，造成至少95人死亡，今天這兩國展開大規模清理工作。

氣旋安芬將房屋夷為平地、掀翻屋頂，樹木被連根拔起，高壓電塔倒塌；風暴潮淹沒沿岸村莊，重創對當地經濟極為重要的養蝦場。

聯合國駐孟加拉辦事處估計1000萬人受影響，約50萬人可能流離失所。

但死亡人數遠低於前幾個氣旋奪走的數千條人命，歸因於氣象預報能力改善，加上災害應變計畫優化。

疫情期間遭遇氣旋襲擊，引發避難所擠滿人，恐加速疫情傳播的擔憂。

印度西孟加拉省（West Bengal）通報共72人死於這場天災，包括西孟加拉省首府加爾各答的15人。西孟加拉省省長班納吉（Mamata Banerjee）說：「我從來沒看過這種規模的災害。」

根據孟加拉的官方死亡人數統計，死於這場氣旋的有23人。

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天將對西孟加拉省和奧里薩省的災損進行調查，也會參與救災會議。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP