不相挺不算黑人 拜登專訪失言道歉

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（法新社華盛頓22日電） 美國前副總統拜登（Joe Biden）今天為他在電台訪問時失言道歉，他當時告訴非裔電台主持人，如果還在考慮11月總統選舉要支持他還是現任總統川普，那就「不算黑人」。

幾乎篤定代表民主黨競選總統的拜登接受電台節目「早餐俱樂部」（The Breakfast Club）共同主持人查拉曼大神（Charlamagne Tha God）專訪，內容為昨天錄製，今天播出。

拜登之後在與美國非裔商會（U.S. Black Chambers）領袖的電話中說：「我不應該自作聰明，不應該如此漫不經心。」

拜登還說，他從未將非裔選民視為理所當然，「沒人應該要基於種族、宗教或背景投給任何一方」。

查拉曼大神在訪問中，曾質疑拜登歷來在種族議題上的表現。他逼問拜登是否會選擇一位非裔美國女性擔任副總統時，可聽到拜登的幕僚試圖結束這場訪問。由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情尚未結束，拜登是在自宅的影視工作室遠端受訪。

查拉曼大神說：「你不能這樣對黑人媒體。」拜登回說：「我對白人媒體和黑人媒體一視同仁，因為我妻子6點要上場（使用影視工作室）。」

查拉曼大神邀請拜登再上節目，並說他在選前還有更多問題想問。拜登回說：「你還有更多問題？我告訴你，如果你還不知道要投我或川普，那麼你就不算黑人。」

拜登還表示，他在種族議題上的政績「不亞於任何人」，他和查拉曼大神都同意會再找時間一起錄節目。

拜登專訪一播出後，川普陣營隨即與媒體召開電話會議，共和黨唯一的非裔聯邦參議員史考特（Tim Scott）在會中說，拜登的言論「傲慢、有失身分」，而且是「負面的種族迫害言詞」。

川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）指控拜登「有着令人作嘔且無人性的種族主義心態」。

拜登的顧問桑德斯（Symone Sanders）在推文中表示，拜登在訪問中說的是玩笑話，「他是想做出區別，他一直為非裔美國人社群努力，這點會永遠與川普不一樣。」

© 2020 AFP