全球逾521萬例確診冠狀病毒疾病 近34萬人病故

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（法新社巴黎23日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治時間23日11時（台灣23日晚間7時），全球至少33萬8128人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ），確診病例逾521萬8260例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有201萬6300人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測嚴重病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計9萬6007人病故，累計確診數達160萬1434例，至少35萬135人康復。

英國的死亡人數在全球僅次於美國，境內累計3萬6393人病故，確診達25萬4195例。

其他疫情重災區還包括義大利（3萬2616死，22萬8658例確診）、西班牙（2萬8628死，23萬4824例確診）、法國（2萬8289死，18萬2219例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬2971例確診。

從區域來看，歐洲累計確診199萬6321例，17萬2615死；美國和加拿大累計確診168萬3914例，10萬2349死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診68萬1000例，3萬7671死。

亞洲累計確診41萬8734例，1萬3577死；中東地區累計確診32萬5655例，8606死；非洲累計確診10萬4174 例，3180死；大洋洲累計確診8463例，130死。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳家倫）

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