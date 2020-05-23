反制中國 美揚言取消香港特殊貿易待遇

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（法新社華盛頓22日電） 以美國為首的西方國家對中國公然侵犯香港自治權感到憤怒，美國今天進一步揚言，將取消香港特殊貿易待遇。

美國國會極力主張對香港問題採取強硬作法，但即連某些香港泛民派人士都質疑，取消香港特殊貿易待遇的「極端手段」能否生效。香港已成為北京與華府之間緊張關係加劇的最新戰線。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，北京推動制定「香港版國安法」，將為「北京承諾香港的高度自治敲響喪鐘」。

香港泛民派公民黨籍議員郭榮鏗表示，香港反對派勢力感謝美國的努力，呼籲繼續保持警覺；並說，擔心未來幾天警方會採取鎮壓行動。

郭榮鏗雖承認，許多港人對中國感到憤怒，也支持美國的作法，不過他提醒美國注意撤銷香港特殊貿易地位的風險。

郭榮鏗在保守派智庫傳統基金會的視訊會議中說：「這幾乎像是一種極端手段，一旦採用，將玉石俱焚，使得香港很難復原。」

他說：「如果中國蠢到以為他們可以毀掉香港，他們不需要一個國際金融中心，那麼當然他們可以為所欲為。」

美國總統川普的經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）也在白宮對記者提出了類似的說法：「藐視法治對中國經濟非常、非常不利。」（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

© 2020 AFP