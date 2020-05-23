各州防疫不敢大意 川普要求立即開放宗教場所

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（法新社華盛頓22日電） 美國正逐步鬆綁針對2019冠狀病毒疾病所做的防疫封鎖措施之際，總統川普今天要求各州州長立即同意讓宗教場所重新開放。

川普（Donald Trump）在白宮記者會上說：「今天我要明確地說，包括教堂、猶太會堂、清真寺等宗教設施，是提供必要服務的必要場所。」

他說：「州長們需要做正確的事，就是允許這些在信仰上非常重要的必要場所能立即在這個周末開放。」

「假如他們不照做，我會行使高於州長的權力。美國現在需要更多祈禱，不能更少。」

界定何謂必要服務是州和地方官員的特權，不是由聯邦政府決定。許多州及地方政府為了減緩2019冠狀病毒疾病（COVID-19）蔓延，都禁止宗教場所舉辦集體儀式。

在部分地區，教堂雖然開放，但要遵循嚴格的社交距離規範；還有一些地方，神職人員在戶外舉行儀式，信徒則待在車裡參加。

但川普表示，宗教場所應該像藥房、餐廳、超市、醫院和診所，以及賣酒的商店等其他被認定是必要的場所一樣開放。

川普說：「有些州長認為販賣酒類的商店和能墮胎的診所是必要的，卻排除教堂和其他宗教場所，這是不對的。」

某些州曾出現關於是否應在防疫封鎖期間准許提供墮胎服務的設施維持營業的爭論，例如「計畫生育協會」（Planned Parenthood）營運的設施。

© 2020 AFP