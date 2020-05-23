研究：瑞德西韋可縮短新冠肺炎患者康復時間

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（法新社華盛頓22日電） 根據晚間公布的完整試驗結果顯示，抗病毒藥物瑞德西韋可縮短新型冠狀病毒患者康復的時間。3周前美國頂級傳染病專家曾說，研究顯示，瑞德西韋具有「明顯的」療效。

美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID）就瑞德西韋（Remdesivir）療效所做的完整研究結果，刊載於執牛耳的美國臨床醫學刊物「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）。

繼日本之後，美國於5月1日授權醫療院所可緊急使用瑞德西韋，與此同時，歐盟正在考慮跟進。

研究發現，一項針對10國超過1000名患者的臨床試驗顯示，相較於安慰劑，連續10天靜脈注射瑞德西韋，感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）而住院的患者更能加速復原。

4月29日，國家過敏與傳染病研究院院長佛奇（Anthony Fauci）表示，初步證實，瑞德西韋在縮短康復時間方面，具有明確、顯着和積極的效果。佛奇已成為美國政府因應疫情受到信賴的代表。

美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）今天則在官網發表聲明說，研究人員發現「瑞德西韋對於需要氧氣療法的重症患者最有療效」。美國國家過敏與傳染病研究院隸屬於美國國家衛生研究院。

© 2020 AFP