研究：瑞德西韋可縮短新冠肺炎患者康復時間

(法新社華盛頓22日電) 根據晚間公布的完整試驗結果顯示,抗病毒藥物瑞德西韋可縮短新型冠狀病毒患者康復的時間。3周前美國頂級傳染病專家曾說,研究顯示,瑞德西韋具有「明顯的」療效。

美國國家過敏與傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID)就瑞德西韋(Remdesivir)療效所做的完整研究結果,刊載於執牛耳的美國臨床醫學刊物「新英格蘭醫學期刊」(New England Journal of Medicine)。

繼日本之後,美國於5月1日授權醫療院所可緊急使用瑞德西韋,與此同時,歐盟正在考慮跟進。

研究發現,一項針對10國超過1000名患者的臨床試驗顯示,相較於安慰劑,連續10天靜脈注射瑞德西韋,感染2019冠狀病毒疾病(COVID-19)而住院的患者更能加速復原。

4月29日,國家過敏與傳染病研究院院長佛奇(Anthony Fauci)表示,初步證實,瑞德西韋在縮短康復時間方面,具有明確、顯着和積極的效果。佛奇已成為美國政府因應疫情受到信賴的代表。

美國國家衛生研究院(National Institutes of Health)今天則在官網發表聲明說,研究人員發現「瑞德西韋對於需要氧氣療法的重症患者最有療效」。美國國家過敏與傳染病研究院隸屬於美國國家衛生研究院。

© 2020 AFP