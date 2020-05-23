研究：羥氯奎寧治冠狀病毒無益 反提升死亡風險

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（法新社巴黎22日電） 一項針對近10萬名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者進行的研究顯示，使用抗病毒藥物羥氯奎寧與氯奎寧治療不會產生益處，甚至還會提高病患在醫院不治的機率。

羥氯奎寧（Hydroxychloroquine）通常用於治療關節炎，但美國總統川普等公眾人物大力提倡使用羥氯奎寧治療2019冠狀病毒疾病，本周甚至宣布他也在服用，引起部分國家政府大量採購。

氯奎寧（Chloroquine）則是抗瘧疾藥物，但氯奎寧和羥氯奎寧可能都會引發嚴重副作用，尤其是心律不整。

根據英國醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）今天刊登的研究報告，這兩種藥物對COVID-19住院患者都沒有益處。

研究人員檢視數百間醫院的9萬6000名患者病歷，發現開立這些藥物實際上會增加死亡風險。

他們比較了數個組別的試驗結果，分別為只使用羥氯奎寧組、只使用氯奎寧組、結合抗生素給予這兩種藥物的兩個組別，以及沒有給予這些藥物的對照組。

研究結束後，發現對照組約有9%的患者不治，單用羥氯奎寧或氯奎寧治療的組別中，分別有18%與16.4%患者死亡。

結合抗生素分別給予這兩種藥物的兩個組別，死亡率更高，服用氯奎寧結合抗生素的患者有22.8%死亡，使用羥氯奎寧結合抗生素的患者有23.8%不治。

波士頓布里翰婦女醫院（Brigham and Women's Hospit）晚期心臟疾病中心（Center for Advanced Heart Disease）執行董事梅拉（Mandeep Mehra）說：「使用羥氯奎寧或氯奎寧治療，對COVID-19患者沒有益處。」

本身為研究主要作者的梅拉表示：「我們的研究結果顯示，服用這些藥物可能跟嚴重心臟問題和死亡風險升高有關。」

蘇黎世大學醫院（University Hospital Zurich）心臟中心主任魯斯卡（Frank Ruschitzka）說：「已有數個國家提倡使用氯奎寧與羥氯奎寧，作為治療COVID-19的可能療法，無論是單獨使用或是結合使用。」

身為研究共同作者的魯斯卡提到：「現在從我們的研究可知，這些藥物對於改善COVID-19病情的機率很低。」

英國里茲大學（University of Leeds）醫學院副教授葛里芬（Stephen Griffin）表示，這份刺胳針研究報告「可能是COVID-19療法研究的里程碑」。

沒有參與研究的葛里芬說：「種種跡象顯示，這些藥物肯定不應該在可觀察患者併發症的試驗環境以外使用。」

他還指出：「明顯可見，在沒有經過臨床監督下，高調支持使用這些藥物，會誤導人且是不負責任的。」（譯者：張曉雯/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP