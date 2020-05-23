英相強生資深顧問染疫 違反居家隔離趴趴走

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（法新社倫敦22日電） 英國數家媒體今天報導，首相強生（Boris Johnson）的資深顧問康明茲出現新型冠狀病毒癥狀卻違反隔離規定出門，受到警方關切。

「每日鏡報」（Daily Mirror）和「衛報」（The Guardian）報導，康明茲（Dominic Cummings）出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）癥狀，卻仍從倫敦跑到位於英格蘭東北部的杜倫（Durham）找父母。

康明茲是2016年發起脫歐運動的大將之一，強生去年上任時也將康明茲延攬進首相官邸。

英國主要在野黨工黨（Labour Party）要求首相官邸做出解釋，稱相關報導指出康明茲把自己看得比法律還高；另一在野黨自由民主黨（Liberal Democrats）表示這可能會讓他丟官。

杜倫的警方證實3月31日接獲線報，舉發「某人」從倫敦來到杜倫。杜倫警察局在聲明中表示：「員警與屋主聯繫後證實該名人士在場，在屋內某處自主隔離。」

「根據全國警務守則，員警向這家人解釋關於自主隔離的規定，並重申關於必要旅行的適當建議。」

根據媒體報導，康明茲稍後被看到與一名兒童在他父母親住處附近，據信是他的兒子。但在此同時，強生政府為放慢疫情擴散速度，才建議民眾只有在必要時才外出，有癥狀者務必待在家中，使康明茲的行為格外引人側目。（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP