NBA尼克傳奇中鋒尤英 自曝染疫住院

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓22日電） 美國職籃NBA名人堂球星，前紐約尼克傳奇中鋒「大猩猩」尤英（Patrick Ewing）宣布，他因感染2019冠狀病毒疾病而住院。

法新社報導，57歲的尤英今天在推特（Twitter）表示他的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢結果呈陽性反應。

尤英說：「這個病毒很嚴重，不該被輕忽，我希望每個人都能保持安全，並照顧好自己和心愛的人。」

「一如既往，我要感謝醫護人員和每位在前線（抗疫）的人，我一定會好起來，我們都能度過這個難關。」

喬治城大學（Georgetown University）負責運動選手的部門發出聲明表示，尤英正在當地一家醫院隔離並接受治療，也是校內男籃隊中唯一染疫的成員。

尤英是美國1992年奪得奧運男籃金牌「夢幻隊」的一員，1984年美國男籃奧運奪金時他也在陣中。尤英在NBA征戰17個球季，絕大多數時間是在紐約尼克隊，曾11度獲選參加明星賽。

1985年率喬治城大學拿下全國冠軍後，尤英成為NBA選秀狀元，並獲選年度最佳新秀。

在卸下球員身份後，他在NBA擔任好幾季的助理教練，之後接掌母校喬治城大學帥印。

© 2020 AFP