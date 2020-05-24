傳曾獲希特勒收藏 躲過二戰大轟炸鱷魚84歲過世

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（法新社莫斯科24日電） 俄羅斯莫斯科動物園證實，逃過二次世界大戰時柏林大轟炸的傳奇短吻鱷薩騰（Saturn），已以84歲高齡過世。有傳聞說薩騰曾是納粹德國獨裁者希特勒的私人收藏。

莫斯科動物園昨天發表聲明說，薩騰的死亡象徵「一個時代的結束」，對密西西比（Mississippi）短吻鱷來說，活到84歲是「一個值得尊重的年紀」。野生短吻鱷很少能活過50歲。

薩騰1936年出生於美國，它被遷移到柏林動物園後，1943年11月動物園遭到空襲，有幾隻爬蟲類被炸死，它在11月23日逃出。

薩騰在1946年被英國士兵發現，並將它交給蘇聯當局。

莫斯科動物園說，薩騰在這中間3年的下落是個「謎」。

動物園說，當薩騰1946年7月被帶到莫斯科後，謠言流傳說它曾是希特勒（Adolf Hitler）私人收藏的一部分。

動物園說，能留着薩騰是園方的「光榮」。它是一隻挑食的鱷魚，喜歡管理員用刷子幫它按摩。

動物園說，納粹德國戰敗後，它來到我們這裡，直到「和我們一起慶祝勝利75周年」。

動物園聲明中表示，「非常高興」能和薩騰共度這些年，「我們希望沒有讓它失望」。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2020 AFP