全球冠狀病毒疫情逾33.9萬死 確診超過526萬例

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（法新社巴黎23日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間23日19時（台灣24日凌晨3時），全球超過33萬9000人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不治，確診逾526萬970例。

疫情已擴散至196個國家及地區，染疫不治病患累計達33萬9758人。

最新確診數據意味，全球各地通報病例在一個月內倍增，且過去不到3天內新增確診感染25萬例。

法新社搜集各國當局與世界衛生組織提供的數據做出統計。但上述數字恐只反映實際感染總數的一部分，因許多國家只檢測出現癥狀或最嚴重病例。

自格林威治標準時間22日19時以來，全球各地新增4179人染疫不治，10萬671人確診感染。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計9萬6479人病故，確診達166萬1691例。

英國是死亡人數僅次於美國的災情慘重國家，境內累計3萬6675人病故，確診達25萬7154例。

疫情重災國還包括義大利（3萬2735死，22萬9327例確診）、西班牙（2萬8678死、23萬5290例確診）、法國（2萬8332死，18萬2469例確診）。

中國（不含港澳）境內目前通報4634死和8萬2971例確診，7萬8258人已康復。

目前歐洲累計確診200萬4226例，17萬3279死；美國和加拿大累計確診169萬5281例，10萬2912死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診68萬5508例，3萬7762死；亞洲累計確診42萬8300例，1萬3745死；中東地區累計確診33萬3744例，8704死；非洲累計確診10萬5456例，3226死；大洋洲累計確診8463例，130死。

© 2020 AFP