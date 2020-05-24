德國各地掀多場示威 抗議防疫封鎖命令

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（法新社柏林24日電） 德國新增400多人確診、31人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）之際，反對防疫封鎖令的抗議活動氣勢日益增強，各地昨天共出現數十場示威。

這類抗議集會自4月初開始周周舉行，近幾個星期在德國大城市擴大成數千人的活動。抗議者把政府實施防疫限制令視為專制政權萌芽，或是違法侵犯個人自由。

一名警方發言人告訴法新社，光是首都柏林就有近30場集會，訴求相反的人也出面示威。

包括紐倫堡（Nuremberg）、慕尼黑（Munich）、斯圖加特（Stuttgart）等城市都出現抗議，但數量不比近幾周其他日子多，主要跟天氣不佳有關。

根據另一名警方發言人，漢堡（Hamburg）共有750人出面示威；另有120人未經許可發起集會反制示威，遭警方以水炮驅離。

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，各地警察逮捕多名人士，包括其中一名抗議領袖人物希爾德曼（Attila Hildmann）。希爾德曼參加柏林一場未經核准、規模百人左右的示威。

柏林42歲示威者卡特琳（Kathrin）是首都市政廳前方一場約百人集會的一員。她說：「禁足完全沒用。」

28歲抗議者毛瑞茲（Moritz）也說：「我不懂我們現在為什麼不能回歸常態。…這種冠狀病毒致死人數比近年的流感更少。」

這類抗議集結陰謀論者、極端主義者、反疫苗人士等不同屬性的群體，以及擔憂公民自由被限制的人。

抗議目標之一的總理梅克爾（Angela Merkel）昨天則表示，防疫限制令有其「必要」。

© 2020 AFP