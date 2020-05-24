日本實境秀明星木村花身亡 生前疑遭網路霸凌

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（法新社東京24日電） 參與高人氣實境節目「雙層公寓」的日本女摔角選手木村花，昨天驚傳過世，得年22歲。據傳木村花生前曾面臨網路霸凌。

法新社報導，木村花確切死因目前並不清楚，但她過世前在社群網站上留言，似向粉絲道再見。

木村花為串流影音平台Netflix人氣實境節目「雙層公寓：東京2019-2020」成員之一。這出讓6名陌生人同住一屋檐下的戀愛實境節目，也在日本富士電視台播出。

日本當地媒體報導，木村花過世前，曾因節目上的行為和言語遭網路霸凌。

日本女子摔角聯盟World Wonder Ring Stardom發表聲明說：「我們非常遺憾地報告木村花已經過世。」

這則以英文發出的聲明並未詳述細節，僅表示：「請保持尊重，允予一些時間來處理；請寄予哀思，並與她的家人和朋友同在。」

木村花在照片分享平台Instagram最後上傳的是一張自己和貓咪的照片，並留言寫道：「我愛你們，願有長久快樂人生，我很抱歉。」

日本當地媒體報導，木村花上傳這張照片沒多久，醫院即證實她的死訊。木村花同時也在另一則網路訊息留言說「再見」。

網路霸凌去年曾登上韓國新聞版面。2名韓國流行音樂K-POP女明星因面臨網路攻擊而輕生。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1090524

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© 2020 AFP