杜拜高科技出奇招抗疫

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（法新社杜拜24日電） 從智慧型警察安全帽到研究實驗室，新型冠狀病毒給了阿拉伯聯合大公國的成員杜拜大好機會來測試科技和科學影響力，杜拜對抗疫情的方法也隨之逐漸成形。

以豪奢着稱的波斯灣大公國杜拜對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的關鍵是疫情指揮中心，負責協調醫師、傳染病學家和其他專業人士共同抗疫。

指揮中心位於杜拜保健城（Healthcare City）穆罕穆德拉希德醫學及健康科學大學（MBRU）內，這裡擁有最先進的醫院、實驗室和研究中心。

指揮中心負責人夏立夫（Amer Sharif）說：「多年以來，杜拜一直努力部署堅實的數位基礎建設，這有助我們對抗冠狀病毒。」

杜拜在疫情爆發之初，手頭已有許多科技選項，在病毒危機期間迅速將科技運用在多種用途上。

警員戴上能測量路人體溫的智慧型安全帽，實驗室也透過3D列印機來製作防護面罩。

夜間宵禁開始時，外籍人士佔9成的杜拜居民也會透過行動電話收到阿拉伯語、英語和其他語言的提醒訊息。

阿拉伯聯合大公國頻頻宣布2019冠狀病毒疾病研究出現新進展，研發多個應用程式（App）來協助管控疫情。

阿拉伯聯合大公國迄今已執行逾160萬次冠狀病毒篩檢，正式公告的確診病例超過2萬8700例，其中包括244起死亡病例。

穆大公衛及傳染病學副教授隆尼（Tom Loney）表示，這場疫情給了杜拜契機來測試自己的能力。隆尼也是杜拜當局的顧問。

他說，「根據資料和科學迅速做出決定和反應的能力」，讓杜拜與眾不同。

© 2020 AFP