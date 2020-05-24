睽違2個多月 川普首度外出打高爾夫

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（法新社華盛頓23日電） 睽違2個多月，美國總統川普今天首度重拾高爾夫球桿，並宣布下周將出席火箭發射活動，凸顯他亟欲推動美國人民生活恢復正常。

川普今天花了35分鐘從白宮驅車前往維吉尼亞州史特林（Sterling）的川普國家高球俱樂部（Trump National Golf Club）。這是他自3月8日以來首度造訪高爾夫球場。

在美國因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）實施封鎖措施前，川普經常在周末揮桿。

白宮疫情顧問柏克斯（Deborah Birx）昨天表示，若球員維持社交距離，且不碰觸旗桿，就能在安全的情況下打高爾夫。

不過隨着美國展開「陣亡將士紀念日」（Memorial Day）周末長假，她也警告，華盛頓特區與維吉尼亞州先前曾有高度確診率。

亟欲擺脫疫情危機、連任選戰之路走得艱辛的川普，已加強施壓各州及地方政府，要求各地放寬防疫封鎖措施。

川普昨天要求各州州長同意將教堂、猶太會堂及清真寺認定為與食品商店及藥局相同的「必要服務」，並要求各州立即允許這些場所舉行禮拜。

這場疫情重創美國經濟，美國部分地區染疫人數持續上升，但各界仍因防疫限制措施激烈辯論。美國是全球疫情最嚴峻的國家，有160萬人確診，逾9萬6000人病故。

此外，美國太空探索科技公司（SpaceX）將於5月27日執行一項任務，發射火箭將2名太空人送上國際太空站，這也是美國9年來首度從美國本土發射載人太空火箭進入太空。白宮今天下午證實，川普將親赴佛羅里達州火箭升空現場見證這歷史性的一刻。

川普在聲明中表示：「我們在地球以外的命運，不僅是國家認同的問題，更是國安問題。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP