被奪走的畢業夢 疫情打亂伊拉克大學生整個人生

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（法新社巴格達24日電） 今年原本該是巴司馬重要的一年：拿到學位、取得語言證書，或許還能出國攻讀碩士；但國內爆發示威加上全球新冠肺炎疫情肆虐，完全打亂了這位伊拉克學生的人生規畫。

在巴格達「穆斯坦薩里亞大學」（Mustansariyah University）念書的巴司馬說：「我上大學第一天就夢想畢業，甚至還買了套珊瑚粉的畢業禮服━我從來不穿禮服的。」

「現在也不知道什麼時候才能穿上它了。」

高等教育部發言人阿爾阿布迪（Haider Al－Abboudi）表示，伊拉克近15萬人或許無法如期在春天畢業，因為大專院校先是受到大規模反政府示威影響停課，後來又因疫情蔓延複課無期。

那將拖到他們找工作的時程。伊拉克青年失業率原本就已高達36％，現在國家又面臨金融危機，失業率恐將更進一步飆高。

23歲的巴司馬（Basma Haitham）為了到很難得有工作機會的民間企業上班，早就擬好了按部就班的求學計畫：取得英文系學位之後，她希望拿到2種語言證照，接着攻讀商業管理或口譯碩士。

但接着，示威就爆發了。

要求貪腐政治階層徹底改造的示威活動，去年10月1日、也就是開學的第一周，就在巴格達以及什葉派為主的南部爆發。

學生們棄學業不顧發起罷課，各系所架設示威營帳，示威力道一有下滑，他們就會發起遊行來重振聲勢。

巴司馬錶示：「有時我會在爸媽不知道的情況下參與示威。」

由於上課的學生太少，多數大學把第一學期的考試重新安排在2月底或3月，並開設了線上學習課程。

但就在此時，又有另一個麻煩開始蠢動：新冠肺炎疫情悄然來襲。

就在學生們準備參加重新排期的考試之際，政府關閉所有大型集會場所，包括大專院校，以防新冠肺炎蔓延。

一些課程持續透過網路上課，但因為沒有考試或無法繳交期末專題，畢業典禮跟着順延，國際獎學金也受到影響。

根據美國駐巴格達大使館，有200至250名伊拉克學生原本打算今年赴美求學，因疫情無法成行。

在巴格達「馬蒙大學學院」（Al Mamoun University College）攻讀電信工程的25歲學生哈利里（Raneen al－Khalili）說：「畢業的氛圍，再見的氛圍，我們都不會體驗到了。」

高等教育部發言人表示，高等教育部會在「近期」宣布期末考的日期，包括保護學生健康的後勤指南。

但對23歲的穆罕默德（Mayyada Mohammad）而言，這一切都已太遲。

為了順利畢業，這位巴格達大學（Baghdad University）美術系學生必須在學校的工作室完成期末雕塑專題，但工作室至今已經關閉超過兩個月。

「我們聽到的最新消息是，明年才會開始製作專題，所以我會晚一年畢業，但有的人負擔不起，我們得開始工作。」

去年參加了反政府示威的她坦承，最近示威人潮很少，讓她少了動力回到街頭。

她在巴格達的家中告訴法新社：「這整整一年就在我的指縫間流逝，好像船過水無痕一樣。」

伊拉克4000萬人口有超過6成在25歲以下，到了2030年，25歲以下人口估計還會增加1000萬人。

大部分高等教育學生就業是仰賴政府的社會主義時代大型僱用計畫，畢業生多會被分派到龐雜的公家機關上班。

但近幾年政府漸漸無力吸收一波波的畢業生，讓22歲的醫學生馬塔（Sajad Matar）相當擔心。

「我應該在今年畢業，但我心裡的聲音告訴我，那是不可能的。」

他在私立大學的2019年畢業班學長現在都還沒被分派到政府部門，也就是說，他想在2021年底前被選上，根本是天方夜譚。

換言之，他得和父母一起住在納西里耶（Nasiriyah）的家中，沒辦法如他所願拿到月薪70萬伊拉克第納爾（約新台幣1萬8000元）。

他難過地說：「而且學校還是要我們繳交春季學期的175萬伊拉克第納爾學費。」

「我在納西里耶找不到工作。我當然擔心未來，我一點希望都沒有了。」（譯者：鄭詩韻／核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP