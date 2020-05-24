NBA是否7月在迪士尼佛州場地複賽 雙方溝通中

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（法新社洛杉磯23日電） 美國職籃NBA今天證實，正與迪士尼公司（The Walt Disney Co.）進行「探索性」對話，討論7月下旬在佛羅里達州一處迪士尼度假區複賽的事宜。

NBA發言人巴斯（Mike Bass）證實之前的媒體報導，表示他們正跟迪士尼高層討論在佛州奧蘭多（Orlando）恢復2019-20賽季。

巴斯表示：「NBA連同國家籃球協會球員工會（National Basketball Players Association）投入與迪士尼公司的探索性對談，討論7月下旬在迪士尼佛州ESPN體育大世界園區（ESPN Wide World of Sports Complex）複賽的事宜，預計把這座園區當成NBA比賽、練習和住宿的單一地點。」

「我們的第一要務還是所有人員的健康和安全。我們與公衛專家和政府官員攜手研究一套全面性準則，以確保合適醫療規則和保護措施能夠到位。」

NBA為回應冠狀病毒大流行疫情，在3月11日無限期暫停本賽季。截至昨天晚間，美國累計9萬7048人染疫死亡、160萬人確診，死亡人數可能數日之內就會突破10萬大關，但疫情已漸趨緩和。

體育頻道ESPN報導，NBA預計29日召開虛擬理事會議，預料到時會提供更多複賽計畫的細節給球員和教練。拉斯維加斯（Las Vegas）也被提到可能成為NBA複賽地點。

賽季恢復前仍有大量問題等待解決，包括是否要打完剩餘的例行賽，還是直接進入季後賽。

ESPN體育大世界園區佔地220英畝（約89公頃），擁有3處比賽場地、2萬4000個飯店房間，可讓NBA在閉門情況下恢複比賽。

© 2020 AFP