全球多國進一步解封 亞股多收紅

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（法新社香港25日電） 隨着實行防疫封鎖措施的國家進一步開放經濟活動，抵消市場對美中緊張加劇的憂心，亞洲股市今天大多收紅。香港投資人則在周末爆發抗議「港版國安法」活動後，抱持謹慎態度。

在巴西染疫死亡及確診人數不斷攀升下，美國總統川普宣布禁止14天內曾赴巴西的外籍人士入境，但投資人關注比較樂觀的消息，也就是亞洲、歐洲及美國各地政府正解除重創經濟的封鎖措施。

日本首相安倍晉三今天宣布解除東京都等5都道縣「緊急事態宣言」，西班牙及義大利也準備重新開放邊界，為至關重要的旅遊業提供動力。

此外，希臘、德國及捷克共和國也正按計畫允許酒吧及餐廳恢復營業，英格蘭部分地區小學定於下個月起複課。

金融服務公司AxiCorp的分析師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「全球股市隨着移動性數據的正向改變而走高。根據近期的移動性數據來看，全球經濟在上周朝正常化邁出一大步。」

東京日經225指數上漲1.7%，收20741.65點；香港恆生指數小漲0.1%，收22952.24點；上海證券交易所綜合指數也小漲0.2%，收2817.97點。

雪梨股市收漲逾2%，威靈頓及首爾股市上漲逾1%，台灣及曼谷股市也收紅。

© 2020 AFP