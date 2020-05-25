全球新冠肺炎確診破542萬例 近34.5萬人不治

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（法新社巴黎25日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治時間25日11時（台灣25日晚間7時），全球至少34萬4964人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例逾542萬2320例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有211萬500人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測嚴重病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計9萬7722人病故，累計確診數達164萬3499例，至少36萬6736人康復。

英國的死亡人數在全球僅次於美國，境內累計3萬6793人病故，確診達25萬9559例。

其他疫情重災區還包括義大利（3萬2785死，22萬9858例確診）、西班牙（2萬8752死，23萬5772例確診）、法國（2萬8367死，18萬2584例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬2985例確診。

從區域來看，歐洲累計確診203萬2327例，17萬4064死；美國和加拿大累計確診172萬7581例，10萬4181死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診74萬3245例，4萬170死。

亞洲累計確診45萬4133例，1萬4240死；中東地區累計確診34萬5415例，8839死；非洲累計確診11萬1148例，3340死；大洋洲累計確診8476例，130死。（譯者：陳政一）

© 2020 AFP