卡達防疫追蹤App掀隱私疑慮 引發反彈

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（法新社杜哈25日電） 卡達以刑罰強制推行接觸追蹤App來防疫，但這款應用程式存在隱私疑慮，罕見引發民眾反彈，迫使官員出面安撫疑慮並讓步。

如同全球其他政府，卡達也利用手機來追蹤人民動向及其接觸者，讓官員得以監控2019冠狀病毒疾病（COVID-19）傳染情形，提醒人民染疫風險。

這類App使用藍牙無線通訊訊號聯繫鄰近裝置，如果某個用戶身邊的人出現癥狀或確診，就能接着聯繫這名用戶。但當局因此能夠取得用戶定位資料，令人擔憂國家會藉此監視人民。

卡達版App更進一步強迫Android手機用戶允許App存取圖片和視訊媒體櫃，以及允許App主動撥打電話。

網友阿萊（Ala'a）在杜哈外國人最常用的臉書社團中寫道：「我不懂為什麼需要允許這些權限。」另外還有幾個論壇都可看到對這款App的疑慮。

卡達新聞學教授馬丁（Justin Martin）也推文警告當局不要強推App，「侵蝕」人民信任。

政府4月就推出這款名為Ehteraz的App，意思是「預防措施」。自22日起，所有公民與合法居民都被強制要求在手機上安裝Ehteraz，違者可處3年以下有期徒刑，跟在公共場所不戴口罩的刑期一樣。

當地媒體報導，維安部隊成員昨天在全國各地哨站一邊檢查人們有無戴好口罩，一邊確保大家都安裝了App。

在卡達，民眾鮮少批評政府，法律也禁止對官員無禮。然而官員已表示會用「寬容」方式執行App相關法規，卡達衛生部官員穆罕默德（Mohamed bin Hamad Al-Thani）並出面掛保證，表示收集到的資訊會「完全保密」。

穆罕默德21日在國家電視台受訪時還說：「Ehteraz App之後會推出更新來處理引發疑慮的問題，並進一步改善效能。」

在卡達275萬人口中，目前已有23人死於2019冠狀病毒疾病，4萬4000人確診，占人口的1.6%，人均感染率在全球名列前茅。

© 2020 AFP