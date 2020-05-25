受訪遇地震 紐西蘭總理直播中展現冷靜

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社威靈頓25日電） 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天上午受訪之際，北島（North Island）發生規模5.8的地震，但她在直播中展現一貫的冷靜。 美國地質調查所（US Geological Survey）表示地震發生在當地時間上午將近8時（台北時間今晨近4時），地震深度52公里，震央位於紐西蘭首都威靈頓（Wellington）北方90公里的萊文（Levin）。

聖約翰救護機構（St.John Ambulance）和紐西蘭警方都表示初步未接獲傷亡或災損通報，也沒有海嘯警報，但威靈頓仍有餘震。

地震發生當時，阿爾登在俗稱蜂巢大廈（Beehive）的國會建築接受晨間電視訪問。蜂巢大廈有吸收地震力道的設計。

阿爾登當時一度略帶關切地環視四周，還跟節目主持人布瑞吉（Ryan Bridge）說：「萊恩，有地震。」

但她很快鎮定下來繼續受訪，並微笑着說：「如果看到我後方東西搖晃的樣子，就會知道這裡滿晃的..（地震）才剛停，我們都沒事，我沒有在吊燈下方，看來我們是在結構堅固的地方。」

紐西蘭位於環太平洋火山帶上，當地每年發生超過1萬5000次地震，但其中只有100到150次會強到讓人有感覺。

紐西蘭地質災害機構GeoNet則表示，地震規模是5.8，搖晃持續約30幾秒，並有約40次餘震。

© 2020 AFP