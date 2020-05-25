塔利班提議開齋節停火 阿富汗當局釋囚展善意

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（法新社喀布爾24日電） 阿富汗民兵組織塔利班意外提議在開齋節期間停火，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）也向塔利班示好，今天展開釋囚程序，將釋放多達2000名塔利班囚犯。

截至今天開齋節首日結束為止，塔利班和阿富汗部隊之間都沒有傳出戰鬥消息，雙方似乎將維持停火狀態。開齋節（Eid al-Fitr）象徵穆斯林聖月齋戒月（Ramadan）落幕。

甘尼還說，政府在接受塔利班提議於開齋節期間停火3天後，已經準備好要和塔利班舉行和談。

甘尼發言人塞迪奇（Sediq Sediqqi）在推特上說，釋囚的決定是向塔利班「釋出善意」，用來「確保和平進程能夠成功」。

美國與塔利班今年2月簽下協議，明文規定阿富汗政府必須釋放高達5000名塔利班囚犯，塔利班同時也必須釋放約1000名阿富汗維安部隊人員。

這場換囚行動，被視為是阿富汗政府與塔利班之間展開期待已久的和談前，雙方建立互信的舉動。

阿富汗當局做出今天的宣布前已釋放約千名塔利班囚犯，塔利班則已交出約300名阿富汗維安部隊成員。

塔利班表示，他們承諾要釋放囚犯，但也提醒阿富汗當局，當初和美國在卡達首都杜哈（Doha）談成的協議，明定是要「釋放5000名」塔利班成員。

甘尼表示，政府代表已「準備好要立刻與塔利班展開和談」。

政府談判人員將由甘尼先前的死對頭阿布杜拉（Abdullah Abdullah）率領；兩人上周簽署分享權力的協議，結束持續數月的政治危機。

© 2020 AFP