川普力推重啟經濟 清潔業消毒需求大增

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（法新社華盛頓25日電） 在美國重啟經濟之際，重新開業的企業和餐廳若想吸引顧客上門，將需致力於桌椅、櫃檯及門戶的徹底清潔消毒，清潔公司已為爆增的需求做好準備。

美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡總數持續攀升，但總統川普積極推動鬆綁防疫封鎖措施，以致管理階層面臨新挑戰，因為他們必須重新思考公共聚會場所維持衛生的新方法。

在疫情大流行後的世界，清潔成為一項嚴肅工作。企業和商家一天之內必須多次進行深度清潔，徹底消毒所有的表面，而非只是除塵。

醫院、養老院、學校及日托中心都亟欲避免爆發感染事件。酒吧、餐廳、商店、美髮店也必須向顧客保證入內消費安全無虞。

為此，全美7家商業清潔公司於4月底共組「美國清潔聯盟」（Cleaning Coalition of America），以因應清潔業面臨的新問題。

聯盟主席費恩柏格（Josh Feinberg）表示：「對於每棟開放的建築物來說，目前的（清潔）需求量遠高於新型冠狀病毒疾病疫情爆發前。」

費恩柏格告訴法新社：「隨着越來越多建築物開放，需求將持續成長。我們現在清潔作業更頻繁…並非清理污垢而已。」

© 2020 AFP