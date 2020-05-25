巴黎最後街頭歌手莉莉利昂逝世

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（法新社巴黎25日電） 巴黎最後街頭歌手（street singer）莉莉利昂（Lily Lian）的教子今天說，利昂昨天在巴黎一所醫院逝世，享嵩壽103歲。她曾和法國傳奇女歌手愛迪琵雅芙在巴黎街頭賣藝爭鋒。

莉莉利昂代表巴黎中下階層勞工的傳奇故事。法國知名攝影師杜瓦諾（Robert Doisneau）曾2度拍下她手持擴音器賣唱的照片，使得她演唱的身影永留後世。

莉莉利昂以「莉莉巴納姆」（Lily Panam）的昵稱為人所知，「巴納姆」（Paname）是當時巴黎俗稱。她生於1917年第一次世界大戰高峰時；第二次世界大戰前，她和愛迪琵雅芙（Edith Piaf）同期開始在巴黎街頭和咖啡廳賣唱，當時這類歌手如同巴黎的行動點唱機。

然而，隨着收音機和唱機普及，街頭歌手越來越難與之競爭。而莉莉利昂雖有美貌，卻從未成功轉型為室內表演歌手。她被視為是有300年歷史的街頭歌手文化最後一位代表人物，這類歌手在街頭兜售自編的曲譜和歌詞。

莉莉利昂一度是法國作曲家史科托（Vincent Scotto）的靈感繆思。她在1980年代曾出版自傳「莉莉巴納姆：最後街頭歌手的回憶錄」（Lily Panam: Memories of the Last Street Singer，暫譯），令她再度受到關注。

© 2020 AFP