希臘着手推動旅遊季 提前開放餐廳咖啡店

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（法新社雅典25日電） 在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情趨緩之際，希臘各地今天提前開放餐廳及咖啡店，準備推動在經濟中扮演重要角色的旅遊季。

法新社報導，希臘餐飲業者原定於6月1日開業，但境內疫情減緩讓開市日期得以提前。人口約1100萬的希臘迄今通報染疫不治病例不到180起。

希臘於3月實施防疫封鎖措施，自5月4日起已逐步開放旅遊相關商業活動，以避免今年國內生產毛額（GDP）萎縮。希臘今年經濟恐萎縮達13%。

收費海灘已於5月16日開放，前往離島的渡輪今起恢復航行。全年無休的飯店將於6月1日恢復營運，季節性的飯店則將在6月15日復業。

飛往雅典的班機將於6月15日重新啟航，前往希臘其他地區及島嶼的班機將於7月1日起複航。

然而，在社交距離規定下，商家容納的顧客人數大約減半，只能使用室外餐桌。在當局實施封鎖措施逾兩個月後，許多業者對於重新開放感到不安。

雅典咖啡店業者達斯卡洛普洛斯（Vangelis Daskalopoulos）告訴法新社：「我們必須隨時消毒每樣東西…我們必須聘人清理及掌握顧客動態…但我們無法做到這些。」

達斯卡洛普洛斯也憂心，前來的旅客可能構成風險。他表示：「人們將從感染病例比希臘還多的國家前來，甚至不會受到檢查。」

© 2020 AFP