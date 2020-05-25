歐盟高官籲采更健全戰略回應日益獨斷中國

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（法新社布魯塞爾25日電） 歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示，歐盟必須採行「更健全」的戰略，來因應日益獨斷的中國。

歐盟27個成員國對北京態度不一，對於中國愈來愈有意願動用地緣政治影響力，歐盟難以找到一致回應方式。

波瑞爾表示，歐盟得找到方式維持「共同紀律」，這件事極其重要。

波瑞爾作上述評論之際，北京正推動制定「香港版國安法」，試圖在香港爆發「反送中」抗議後，加強控制香港。

在中國國家主席習近平的統治下，中國變得日益獨斷，已對歐盟構成問題。

波瑞爾今天在對德國使節的講話中表示：「中國變得更加強大且獨斷，中國崛起予人深刻印象且令人推崇，但也產生許多問題和恐懼。」

波瑞爾說，與中國的關係應該奠定在「信任、透明與互惠」的基礎上，但他也警告：「今日狀況並非總是如此。」

他表示：「若我們能用共同紀律對待中國，我們才會有機會。…我們需要一種更健全的戰略來對待中國，也需要跟亞洲其他民主地區建立更良好的關係。」

歐盟一些國家主張對中國採取強硬態度，一些國家呼籲應謹慎行事。北京則運用龐大的一帶一路基礎建設投資計畫來討好各國，尤其是東歐國家。

© 2020 AFP