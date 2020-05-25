泰國投入全球疫苗開發賽 進入獼猴測試階段

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（法新社曼谷25日電） 泰國頂尖研究人員今天表示，泰國正加速研發一種價格更低廉、可作為替代選項的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，目前正在進行獼猴試驗階段，希望2021年以前疫苗就能問世。

根據世界衛生組織（WHO），目前全球研發中的2019冠狀病毒疾病候選疫苗超過100種，處於各種不同研發階段，其中至少8種正在進行人體臨床試驗。

英國牛津大學（Oxford University）研究人員被認為進度最快，他們運用黑猩猩之間傳染的一種常見感冒病毒為基礎發展疫苗，上月已開始進行臨床試驗。

泰國國家靈長類研究中心（National Primate Research Center of Thailand）主任蘇欽達（Suchinda Malaivitjitnond）23日監督第一組共13隻獼猴注射疫苗，她說自己希望「泰國製造」的疫苗會比歐美更便宜。

研究人員指出，他們是在小鼠試驗成功後才進入獼猴試驗階段。

他們與美國賓州大學（University of Pennsylvania）合作，使用以信使核糖核酸（messenger RNA，mRNA）為基礎的新技術研發疫苗。開發過程需把病毒遺傳物質片段注入動物體內，誘發免疫反應。

目前至少還有2家公司運用相同技術開發疫苗，包括製藥界巨頭輝瑞藥廠（Pfizer Inc.）和美國生技大廠莫德納公司（Moderna Inc.）。莫德納上周公布初步臨床實驗結果正面。

泰國1月中成為中國以外第一個偵測到2019冠狀病毒疾病病例的國家，到目前為止，泰國境內確診超過3000例，57人染疫不治。

© 2020 AFP