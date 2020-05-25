疫情妨礙重建 澳洲野火受災戶數月來處境艱困

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（法新社澳洲科巴克鎮25日電） 去年席捲澳洲的森林大火平息後，肺疫阻礙災民重建恢復正常生活，受野火影響的災民數月來仍窩居帳篷、車庫與臨時搭建的避難所。

澳洲經歷前所未見的森林大火危機，遭燒毀的面積比多數國家還大，造成數以千計災民無家可歸，使這個富裕已開發國家因氣候變遷所受衝擊罕見受到關注。

在大片被火吻的地區，焦黑的大地雖開始出現生命跡象，不過現年66歲的居民凱夫特（Wayne Keft）說，對許多人來說，復原工作還是「緩慢且艱鉅」。

凱夫特回憶，他在科巴克鎮（Cobargo）附近的家「有顆火球穿過房前」，家園因而化為烏有，目前他住在車庫裡，飽受路邊吹拂的沙塵所苦。

自從全球關注的焦點由森林大火轉向疫情，澳洲災民得到的援助已減緩。

南岸捐贈物流團隊（South Coast Donations Logistics Team）協調人海契爾（Mathew Hatcher）說，他們的倉庫在巴特曼灣（Batemans Bay）附近，曾經堆滿了捐贈物資。

海契爾表示：「我們本來運作順暢，然後疫情蔓延，使得物資捐贈停擺。」

他說，疫情也導致許多較具規模的組織必須調離志工，造成當地身心受創的災民無法獲得心理健康援助。

因至少在6月1日前澳洲仍禁止旅遊，災區主要收入來源與重建之路都中斷。沒有進帳，當地商家根本不可能獲得挹注重建的貸款。

海契爾指出：「這個地區將長期陷入財政困境。」

森林大火後，葛拉納多斯太太（Lorena Granados）和丈夫在他們化為灰燼的商店前擺了個攤位，販售並修復皮件。

這對夫妻目前搬進一棟臨時的建物里，希望經營的小本生意能幫助他們重新再站起來。

葛拉納多斯太太說：「我們真的沒料到，在一天之內，我們的家園和生意居然就化為烏有。」

她說，疫情阻礙他們做買賣，但是仍下定決心要拚，「就算我們每天只賣掉一件小商品，這就鼓勵我們堅持下去」。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP