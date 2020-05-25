疫情衝擊航班停飛 斐濟航空裁員51%

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（法新社斐濟首都蘇瓦25日電） 受到2019冠狀病毒疾病疫情影響，各國實施旅遊限制措施，導致斐濟重要的觀光產業深陷冰封。斐濟航空今天解僱半數以上員工，因公司營收「實際上為零」。

斐濟航空（Fiji Airways）執行長維容（Andre Viljoen）表示，在「用盡所有其他辦法」後，斐濟航空不得不裁員758人，約佔員工總數的51%；其餘員工固定薪資也將裁減20%。

斐濟航空在聲明中表示：「我們面臨長期停飛的不幸現況。這意味目前我們根本沒有工作給大部分員工做。未來幾個月，斐濟航空的收入實際上是零。」

斐濟航空的營運重度仰賴觀光業，特別是來自鄰近國家澳州和紐西蘭的旅客；但過去這段時間，幾乎所有航班都已暫時停飛。

在斐濟航空今天裁員前，員工已同意減薪，幅度最高達35%。

目前各方正在討論，南太平洋疫情受控制的國家組成一封閉的旅行圈，讓圈內的觀光業能部分恢復。但相關細節仍在擬定，且可能還要數個月才能實施。

斐濟通報的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例累計僅18人，且已有超過1個月沒有新增病例，至今也無任何死亡病例。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）

© 2020 AFP