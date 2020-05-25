紐西蘭媒體Stuff 紐幣1元賣給自家CEO

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（法新社威靈頓25日電） 紐西蘭規模最大媒體集團之一的Stuff Limited，今天以象徵性1紐幣（約新台幣19元）價格出售給自家執行長。

Stuff經營紐西蘭最大新聞網站stuff.co.nz，擁有威靈頓「自治領郵報」（Dominion Post）和基督城「新聞報」（The Press。

Stuff母公司、澳洲第九娛樂公司（Nine Entertainment）表示，Stuff執行長布謝（Sinead Boucher）將接管公司。

第九娛樂在致澳洲證券交易所的聲明中表示，Stuff的出售案預計將在5月31日前完成。

布謝表示，這對公司來說是一個「嶄新時代」。

布謝1993年從擔任新聞報記者起家，職業生涯大多都替Stuff效力。她向stuff.co.nz表示：「能掌握自己未來，實在很棒。」

「紐西蘭人日復一日從我們這邊取得地方、全國和娛樂新聞。所有權在地化這一步，有機會讓我們進一步取得紐西蘭民眾的信任。」

這筆1紐幣的交易價格反映出紐國媒體業艱困處境：當地媒體營收原本就已遭臉書（Facebook）和谷歌（Google）等全球網路巨擘瓜分，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊下，更讓一切雪上加霜。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP