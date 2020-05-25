美國人悶壞了泳池畔開趴 這場景嚇壞大家

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（法新社紐約24日電） 美國慢慢習慣有限度的解封，以兩種截然不同的態度：為期3天的長周末一場池畔派對熱鬧異常，沒人理會社交距離；在另一處沙灘，看到的卻是緊戴口罩、彼此隔了幾步遠的人群。

昨天在密蘇里州歐紮克斯湖（Lake of the Ozarks）一間酒吧餐廳旁的泳池派對畫面，現在有大約1000萬人點閱。

一名女子推文寫道：「在疫情期間，密蘇里州昨天那樣的場景真是難以想像，他們都很想死嗎？」

另一人隨即反駁說：「就只是美國人自由做出決定，享受生活而已。」

東部海岸可以看到美國人適應疫情新現實的另一種場景，為期3天的陣亡將士紀念日（Memorial Day）假期期間，人們勤勞地戴着口罩，到沙灘享受悠閑時光。

但回歸正常的想法，卻和美國悲慘的現狀有點格格不入，美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情現在是全球最慘重，現在僅差3000人，就要突破10萬人病逝大關。

今天因為天氣涼、沒有陽光，大西洋岸大部分海灘人潮不多，和昨天較溫暖的地區沙灘人潮洶湧有些不同，但今天來到沙灘的人趿着涼鞋，對於終能擺脫數月來關在家中的生活，似乎都鬆了一口氣。

紐約州科尼島（Coney Island）海灘不開放游泳，但民眾沿着步道散步還是相當開心。

跟夫婿還有女兒一起來玩的韋斯切斯特郡（Westchester County）服裝設計師史凱勒爾（Lisa Sklar）表示，能來到戶外真讓人好放鬆。

戴着太陽眼鏡和口罩的她說：「我們不能出門已經70天了，整整10周。」

© 2020 AFP