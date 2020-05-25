菲國駐黎巴嫩大使館：菲佣庇護所內自殺亡

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社貝魯特24日電） 菲律賓駐黎巴嫩大使館人員今天表示，一名菲籍女性家事幫傭在菲國使館開設的庇護所內自殺。數天前，人權團體曾抱怨該庇護所居住條件欠佳。

菲律賓駐黎巴嫩大使館在臉書專頁發出聲明表示，這名「家事幫傭」22日抵達庇護所，隔天「據信從她和另外2人同住的房間往下跳」。

使館表示，這名女子今天傷重不治，「事故細節仍待檢調釐清」。

黎巴嫩境內約有25萬名家事幫傭，多來自衣索比亞、菲律賓和斯里蘭卡，許多人的生活條件欠佳，遭到人權團體譴責。

近幾個月來，黎巴嫩拚命對付數十年來最嚴重的經濟危機，加上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的封鎖措施，使得這些幫傭的處境每況愈下。

中東地區國家實行一項名為「贊助人」（kafala）的外勞保證人制度，將女傭、保母和看護排除於黎巴嫩勞動法規之外，讓這些人受僱主擺布，每個月最低薪資僅150美元（約新台幣4540元）。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

© 2020 AFP