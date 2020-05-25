西班牙疫情趨緩 馬德里漸解封

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（法新社馬德里25日電） 隨着西班牙2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情趨緩，首都馬德里與巴塞隆納居民活動今天終於逐漸解封。

馬德里與巴塞隆納居民在住家或酒吧、餐廳露台的群聚限制已放寬到10人。

馬德里各處公園大門將重啟，主要的博物館也將在限制人數的情況下開放參觀。

西班牙先前實施了全球最嚴格的封鎖措施之一，人口最稠密的馬德里和巴塞隆納地區、以及西北部卡斯提亞-雷昂（Castile-Leon）大部分地區，正要邁向西班牙4階段解封計畫的第1階段。

由於這些地區是疫情重災區，因此解封步驟較為緩慢。西班牙是全球疫情最嚴重的國家之一，已有超過2萬8700人死亡。

不過，民眾在建築物內和公共街道上無法保持2公尺的社交距離就必須配戴口罩的規定，仍將持續。

與此同時，在西班牙的其他地區、也就是西國4700萬居民中的2200萬人，正邁入4階段解封的第2階段，該階段預計持續到6月底。

餐廳可能對有限人數的客人開放，而外出散步或運動也不再局限於一天的某些時段。

隨着夏季高溫來襲，大西洋沿岸、安達魯西亞自治區（Andalusia）大部分地區、以及巴利亞利群島（Balearic Islands）與加納利群島（Canary Islands）的海灘，在實施安全措施下開放游泳。

衛生當局建議限制海灘遊客人數，並利用像是遮陽傘等方式創造4公尺的社交安全距離。

不過截至目前只有當地民眾受惠，國內各地區間仍實施旅遊禁令，外國旅客入境仍需經14天隔離檢疫。

隨着疫情趨緩，西國政府打算於7月重開邊境擁抱外國旅客。（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP