逾時逗留餐廳違反防疫規定 奧地利總統道歉

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（法新社維也納24日電） 奧地利總統範德貝倫（Alexander Van der Bellen）帶頭違反2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫規定，在餐廳晚間11時打烊後仍然逗留不去，他今天承認犯錯並道歉。

範德貝倫今天推文表示：「自實施防疫管制後，這是我第一次外出，和妻子及兩個朋友…我們聊天聊到沒注意時間。」

範德貝倫說：「我真的抱歉，這是個錯誤。」

奧地利「使者報」（Kurier）報導，警察巡邏時發現，午夜剛過，亦即24日凌晨，總統夫婦還待在維也納市中心一家義大利餐的戶外座位區。

範德貝倫因此在社媒推特貼文道歉。

奧地利3月中旬開始實施防疫管制的時間點不但相對較早，也較為嚴格；4月中旬染疫人數維持在低點時，政府便採取漸次鬆綁措施。

上周，奧地利境內餐廳與咖啡店獲准恢復營業，但須遵守一套新規定，其中一條便是晚間11時打烊。

這家讓總統逾時逗留的餐廳老闆告訴「皇冠日報」（Krone）說，他在11時有依規定停止服務，但以為11時過後客人能繼續留在戶外區。

這間餐廳恐怕會因為違反防疫規定而遭罰款，範德貝倫表示，如果餐廳因他的緣故而蒙受任何損失，他願「負責」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP