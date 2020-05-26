全球新冠肺炎確診突破550萬例

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（法新社巴黎26日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治時間26日11時（台灣26日晚間7時），全球至少34萬6296人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ），確診病例逾550萬7700例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有217萬6600人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測嚴重病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計9萬8223人病故，累計確診數達166萬2768例，至少37萬9157人康復。

英國的死亡人數在全球僅次於美國，境內累計3萬6914人病故，確診達26萬1184例。

其他疫情重災區還包括義大利（3萬2877死，23萬158例確診）、法國（2萬8457死，18萬2942例確診）、西班牙（2萬6834死，23萬5400例確診）。西班牙昨天將死亡人數下修2000人，原因包括重複計算。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬2992例確診。

從區域來看，歐洲累計確診204萬8424例，17萬2890死；美國和加拿大累計確診174萬8479例，10萬4860死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診77萬283例，4萬1590死。

亞洲累計確診46萬4814例，1萬4478死；中東地區累計確診35萬1114例，8871死；非洲累計確診11萬6099 例，3477死；大洋洲累計確診8491例，130死。

© 2020 AFP