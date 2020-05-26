兩韓在非軍事區交火 UN：都違反停戰協定

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（法新社首爾26日電） 聯合國盟軍指揮部（United Nations Command）今天表示，南北韓軍隊本月初在朝鮮半島非軍事區（Korean Demilitarized Zone）交火，雙方都違反停戰協定。

南北韓在1953年韓戰結束時，僅簽署停戰協定，雙方從未簽署和平條約，因此技術上來說兩韓仍處於交戰狀態。

北韓軍方的子彈3日擊中南韓一處哨所，南韓士兵幾分鐘後開槍回擊，並透過廣播警告。

監督兩韓停火的聯合國盟軍指揮部，針對這起交火事件展開調查。指揮部透過聲明，公布調查結論為「雙方都違反停戰協定」。

調查發現北韓人民軍發射4枚14.5mm口徑子彈；南韓方面則是兩度開槍回擊。

但聯合國盟軍指揮部指出，調查「無法確切判定」北韓開槍是「故意或過失」。指揮部邀請北韓軍方參與調查，但沒有獲得「正式回覆」；南韓軍方則是「全力配合」調查。

南韓國防部對於調查結果表達遺憾，還說他們的部隊是遵照應變指南行事。

將朝鮮半島一分為二的非軍事區是全球戒備最森嚴地區之一，到處都有地雷區和鐵絲網圍籬。

兩韓上次邊界駁火發生於2014年。2017年北韓士兵也曾在邊界對叛逃軍人開槍，但南韓沒有開槍回應。

© 2020 AFP