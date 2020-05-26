川普打高爾夫遭媒體抨擊 他發推文憤怒回擊

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（法新社華盛頓25日電） 在美國疫情病故人數逼近10萬人之際，總統川普在陣亡將士紀念日周末假期打小白球遭媒體炮轟，他今天在推特上憤怒回擊。

川普在推特上表示：「虛假且完全腐敗的新聞讓這件事（打高爾夫）聽起來像死罪一樣嚴重。」

「我就知道這會發生。他們沒有說這是我近3個月來第一次打高爾夫，如果我等了3年，他們照樣會藉此『打擊』我。他們因仇恨和不誠實令人作嘔。」

他還扯到前總統歐巴馬，說他2014年公開譴責美國記者佛里（James Foley）遭伊斯蘭國（IS）斬首後不久，便立即搭機飛往夏威夷打高爾夫。歐巴馬當時也對於在不對的時機打球道歉，並承認在這種時刻總統行為造成觀感不佳的嚴重性。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球疫情最嚴重的美國過去24小時新增532起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例，累計9萬8218人死亡、166萬2375例確診。

媒體還翻出過去川普批評歐巴馬的舊帳。2014年伊波拉（Ebola）疫情爆發期間，歐巴馬去打小白球，遭到川普痛批。

川普當時說：「有分可以打球跟不可以打球的時機，這傳遞了錯誤的訊號。」

他在2014年還說：「當你是總統的時候，就應該要有『我要放棄打球好幾年，好好專註在工作上』的覺悟。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP