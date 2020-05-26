後疫情時代怎麼投資 醫療機構公開信籲G20環保為重

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（法新社巴黎25日電） 200個代表全球4000萬醫療專業人士的醫療團體今天在公開信中告訴20國集團（G20）領袖，數以兆計湧入後疫情時代經濟的美元、歐元和日圓，必須建立「健康和環保的復蘇」。

世界醫學聯合會（World Medical Association）、國際護理協會（International Council of Nurses, ICN）、世界家庭醫師組織（World Organization of Family Doctors）等200個組織聯名公開信指出，代表90%全球國內生產毛額（GDP）的這20個國家應優先投資公共衛生、潔凈空氣、乾淨水源和穩定的氣候，以提高未來因應衛生危機的彈性。

這封信同時描述2019冠狀病毒疾病（COVID-19）年初以來已造成500多萬人染病、奪走近35萬條人命，「我們已經第一手見證，當一個常見威脅打亂了健康、食安和工作自由，社區會有多麼地脆弱」。

「如果有對大流行病的準備投入適當投資，這些影響原可部分緩解，甚至可能預防。」

20國集團高峰會預定11月舉行。

這封由世界衛生組織（WHO）以及「全球氣候與健康聯盟」（Global Climate and Health Alliance）支持的信件，凸顯每年讓大約700萬人早死的空氣污染對健康的毀滅性影響。

信中說道：「在2019冠狀病毒疾病之前，空氣污染已經在傷害我們的身體了。」

「真正健康的經濟不會讓我們呼吸的空氣和飲用的水繼續被污染，不會讓氣候變遷和森林砍伐永無止境。」

這封信也凸顯提倡太陽能和風力等再生能源的必要性。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP