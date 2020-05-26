德國聯邦政府警告：兩邦擬解除管制宜三思

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（法新社柏林25日電） 德國圖林根邦與薩克森邦因境內肺疫感染率低，宣布計畫解除重要的公共安全防範措施，卻招致德國總理梅克爾領導的執政聯盟不滿，警告如此可能使得民眾鬆懈防疫。

圖林根邦（Thuringia）與薩克森邦（Saxony）表示，除了少數例外情況之外，自6月6日起將「全面開放」。這兩邦位於前共產東德境內。

圖林根邦總理拉梅洛（Bodo Ramelow）告訴中德廣播公司（MDR）：「我沒說人們應該開始彼此擁抱，或是摘掉他們的口罩彼此親吻。」

不過他表示，當圖林根邦半數的區域過去3周沒有通報任何新增感染病例，仍然實施因應危機的措施「毫無意義」。

不過，這兩個邦的宣布惹怒梅克爾（Angela Merkel）領導的左右共治「大聯合政府」。

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）警告，這樣的舉措恐將使德國民眾失去戒心而疏於防範。他並告訴「圖片報」（Bild）：「別造成疫情已經結束的假象。」

大聯合政府次要合作夥伴社民黨的秘書長克林拜耳（Lars Klingbeil）指控拉梅洛，刻意攏絡近幾周來針對安全措施發動強烈抗爭的極端批評者。

克林拜耳指出：「我期待政治人物引領並指引方向，而非被懷抱陰謀論在公開場合聚集的數千人牽着鼻子走。」

圖片報今天報導說，維持社交距離與戴口罩的規定6月5日到期後，梅克爾領導的政府打算再延長。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP