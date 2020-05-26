德國足總示警 疫情恐讓該會出現財務危機

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（法新社柏林25日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）蔓延，德國足球總會（German Football Association）財務主管奧斯納布呂格（Stephan Osnabruegge）表示，疫情危機可能讓總會存在面臨「潛在的威脅」。

奧斯納布呂格在德國足球總會的線上特別會議中說：「德國足球總會正處於近期最嚴重的經濟危機。」

他說必須採取「大刀闊斧的裁減」舉措，以避免最壞的情況發生。德國足球總會今年收入將比計畫的短少9650萬歐元（約新台幣32.09億元），因此預計將有7700萬歐元（約新台幣25.61億元）的虧損。

由於有可動用的股本可抵減虧損，德國足球總會可望避免破產。

德國足球總會避免裁員，但自5月1日以來，已減少部分員工的工時。

德國足球總會原訂加薪計畫已經暫緩，管理階層同意減薪10%到30%。

根據2019年的數據，德國足球總會有710萬會員，2萬4544個俱樂部中，有14萬9735隊註冊出賽。

德國足球總會是全德國最大的運動組織。

德國甲級足球聯賽（Bundesliga）10天前被允許複賽，層級較低的聯賽因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）爆發，在3月初已暫停。

© 2020 AFP