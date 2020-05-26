拜登戴口罩致敬陣亡將士 逾2個月來首次露面

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社美國新堡25日電） 美國前副總統、民主黨總統參選人拜登今天在陣亡將士紀念日的訪問行程中，戴着黑色口罩向美國陣亡軍人獻花圈致敬，這是他隱身2個多月以來首次公開露面。

拜登（Joe Biden）在德拉瓦州新堡（New Castle）退伍軍人紀念公園（Veterans Memorial Park）獻上花圈後，對一位祝福者說，「感謝你們的服役奉獻」。

法新社報導，拜登上一次公開露面是在3月15日，他當時與前競爭對手桑德斯（Bernie Sanders）在沒有現場觀眾的情況下，在一家電視台攝影棚進行辯論。

之後，77歲的拜登便遵從保護年長者和防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19）等建議措施，一直隱身在德拉瓦州威明頓（Wilmington）的家中。

拜登今天出席陣亡將士紀念日的敬獻花圈儀式時，戴着黑色口罩掩住口鼻，與他的競爭者－美國總統川普在衛生部門發布防疫指引後，仍不在公開場合戴上口罩形成對比。

記者詢問拜登是否有話要對全國人民說，拜登戴着口罩說：「不要忘記這些男男女女的犧牲奉獻，絕對不能忘記。」

冠狀病毒疾病大流行的防治措施已對拜登競選活動造成重大阻礙，反觀川普幾乎天天都在白宮防疫簡報中露面。

3月10日，拜登突然取消在俄亥俄州的活動，改在費城一處半空的會堂發表演說，兩天後則在威明頓一家飯店舉行記者會。

儘管拜登已從初選起步的跌跌撞撞步入正軌，卻因疫情被迫在家透過設置的電視攝影棚，展開2個多月的線上競選活動。

拜登說，這些日子以來，他和妻子偶爾出門散散步或騎腳踏車。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP